بأربع قذائف… القوات الأوكرانية تقصف منطقة بتروفسكي في دونيتسك

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية أطلقت مساء اليوم، الجمعة، 4 قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها حلف “الناتو”على منطقة بتروفسكي.

دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الذي نشره، عبر” تليغرام”: “تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 22.00 [بتوقيت موسكو] باتجاه محور التجمع السكني “إليينكا” بمنطقة بتروفسكي في دونيتسك، تم إطلاق أربع قذائف عيار 155 ملم يستخدمها حلف “الناتو”.

جدير بالذكر أن منطقة بتروفسكي تقع في المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز.

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