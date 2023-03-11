واشنطن وبروكسل تعززان التعاون لمنع الدول من الالتفاف على العقوبات ضد روسيا

بروكسل – سبوتنيك. وجاء في بيان مشترك، صادر في أعقاب لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في واشنطن، اليوم الجمعة، “نعمق العمل المشترك لضمان تطبيق عقوباتنا والقيود على الصادرات، وكذلك منع التحايل عليها أو التعويض عنها، بما في ذلك عن طريق توسيع الإجراءات لمنع روسيا من من الوصول للموارد التي تدعم آلتها الحربية”.