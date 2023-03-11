تشيلي… تعديل حكومي يشمل خمسة وزراء بينهم وزيرة الشؤون الخارجية

أجرى الرئيس الشيلي، غابرييل بوريتش، اليوم الجمعة، تعديلا وزاريا في حكومته، بعد سنة من تنصيبها، شمل تغيير خمسة وزراء، من بينهم وزيرة الشؤون الخارجية، أنطونيا أوريخولا.
وعزا الرئيس بوريتش هذا التعديل إلى الرغبة في تحسين عمل الحكومة، من أجل الاستجابة بشكل أفضل للأوضاع “الطارئة” التي تواجهها البلاد.
إضافة إلى أنطونيا أوريخولا، التي سيحل محلها ألبرتو فان كلافيرين، السفير السابق في بلجيكا، شمل التعديل أيضا وزارات الأشغال العمومية والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا.
ويأتي هذا التعديل الحكومي غداة رفض الكونغرس الإصلاح الضريبي الذي كان الرئيس بوريتش يعلق عليه آمالا كبيرة، من أجل تنفيذ وعوده الانتخابية بضخ موارد مالية إضافية في البرامج الاجتماعية.
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أمس, 23:52 GMT
كما يأتي هذا التعديل في وقت تخرج فيه البلاد من أزمة بيئية خطيرة إثر تضرر أزيد من 450 ألف هكتار جراء الحرائق المدمرة التي شهدها وسط وجنوب البلاد وطالت أيضا محيط العاصمة سانتياغو.
وعقب هذا التعديل الوزاري، أضحت الحكومة التشيلية تسجل تكافؤا مثاليا في المساواة بين الجنسين، بعدما كانت التشكيلة الحكومية الأولى تضم 14 امرأة مقابل 10 رجال فقط.
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