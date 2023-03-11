تشيلي… تعديل حكومي يشمل خمسة وزراء بينهم وزيرة الشؤون الخارجية

أجرى الرئيس الشيلي، غابرييل بوريتش، اليوم الجمعة، تعديلا وزاريا في حكومته، بعد سنة من تنصيبها، شمل تغيير خمسة وزراء، من بينهم وزيرة الشؤون الخارجية، أنطونيا أوريخولا.

وعزا الرئيس بوريتش هذا التعديل إلى الرغبة في تحسين عمل الحكومة، من أجل الاستجابة بشكل أفضل للأوضاع “الطارئة” التي تواجهها البلاد.

إضافة إلى أنطونيا أوريخولا، التي سيحل محلها ألبرتو فان كلافيرين، السفير السابق في بلجيكا، شمل التعديل أيضا وزارات الأشغال العمومية والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا.

ويأتي هذا التعديل الحكومي غداة رفض الكونغرس الإصلاح الضريبي الذي كان الرئيس بوريتش يعلق عليه آمالا كبيرة، من أجل تنفيذ وعوده الانتخابية بضخ موارد مالية إضافية في البرامج الاجتماعية.

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كما يأتي هذا التعديل في وقت تخرج فيه البلاد من أزمة بيئية خطيرة إثر تضرر أزيد من 450 ألف هكتار جراء الحرائق المدمرة التي شهدها وسط وجنوب البلاد وطالت أيضا محيط العاصمة سانتياغو.