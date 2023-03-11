لن نقبل بتقسيم سوريا إلى أشلاء… الرئيس التونسي يؤكد عزمه إعادة العلاقات مع دمشق

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الجمعة، عزمه على إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع سوريا منذ 2012.

وبحسب صحيفة “الشروق” التونسية، قال سعيد خلال لقائه وزير الخارجية نبيل عمار، “ليس هناك ما يبرر ألا يكون هناك سفير لتونس لدى دمشق وسفير للجمهورية العربية السورية لدى تونس”.

وأضاف: “مسألة النظام في سوريا تهم السوريين وحدهم، وتونس تتعامل مع الدولة السورية ولا دخل لها إطلاقاً في اختيارات الشعب السوري”.

وشدد على أن تونس لن تقبل بمخطط تقسيم الدولة السورية إلى أشلاء، مثلما كان مخطط لذلك سابقا، حسب قوله.

المقداد يبحث هاتفيا مع نظيره التونسي رفع مستوى العلاقات بين البلدين