سيناتور روسي: مشروع القانون الأمريكي المعادي للصين دليل على تناقضات لا يمكن تجاوزها

اعتبر عضو مجلس الفيدرالية الروسي، أليكسي بوشكوف، أن رسالة السيناتور الأمريكي جوش هولي إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، والذي دعاه فيها إلى الاعتراف بمسؤولية الصين عن وباء فيروس كورونا، بمثابة حجر آخر في جدار التناقضات التي لا يمكن تجاوزها بين الولايات المتحدة والصين.

موسكو – سبوتنيك. وكتب بوشكوف في منشور على ” تليغرام “، اليوم الجمعة، أن “مشروع القانون الجديد المعادي للصين في الولايات المتحدة حجر آخر في جدار التناقضات التي لا يمكن تجاوزها بين الولايات المتحدة والصين. وهذا الجدار سيكون أكبر فأكبر لاحقا”. وكان السيناتور الأمريكي جوش هولي قد وجه رسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، دعاه فيها إلى الاعتراف بمسؤولية الصين عن وباء فيروس كورونا. العملية العسكرية الروسية الخاصة مدير الاستخبارات الأمريكية: الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة في أوكرانيا وتحدث هولي في رسالته عن مشروع القانون الجديد الذي يدعو الإدارة الأمريكية لنشر كافة المعلومات المتوفرة عن منشأ فيروس كورونا.

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