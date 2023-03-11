واشنطن تدعي قدرتها على تعويض إمدادات الغاز والنفط الروسيين في الأسواق الأوروبية

صرح رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ الأمريكي، جو مانشين، بأن الولايات المتحدة قادرة على تعويض إمدادات الغاز والنفط الروسيين في الأسواق الأوروبية ببديل أمريكي .

هيوستن- سبوتنيك. وقال مانشين في مؤتمر الطاقة الدولي في هيوستن ردا على سؤال من وكالة “سبوتنيك”، حول إمكانية تعويض النفط والغاز الروسيين في أوروبا،

“أعتقد أننا قادرون على ذلك”.

وبحسب مانشين، هذا سيمنع روسيا من استخدام مصادر الطاقة كـ “سلاح”، حسب ادعائه.

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وأضاف “إذا تمكنا من ذلك وأزحنا النفط الروسي المستخدم من السوق، سيكون ذلك نعمة للديمقراطية والحريات”.