تعطل "تويتر" في مناطق متفرقة من العالم

أظهرت بيانات موقع “داون ديتيكتور” المتخصص في رصد الأعطال بمواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، أن مستخدمي “تويتر”، اشتكوا من تعطل عمل الموقع أو التطبيق على الهواتف المحمولة.
موسكو – سبوتنيك. وأفاد الموقع بأن نحو 1.8 ألف مستخدم في الولايات المتحدة لاحظوا خللا في عمل “تويتر”.
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7 ديسمبر 2022, 01:10 GMT
واشتكى المستخدمون أيضا من الخلل في بريطانيا وكندا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا واليابان.
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