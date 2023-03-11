تعطل "تويتر" في مناطق متفرقة من العالم

أظهرت بيانات موقع “داون ديتيكتور” المتخصص في رصد الأعطال بمواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، أن مستخدمي “تويتر”، اشتكوا من تعطل عمل الموقع أو التطبيق على الهواتف المحمولة.

موسكو – سبوتنيك. وأفاد الموقع بأن نحو 1.8 ألف مستخدم في الولايات المتحدة لاحظوا خللا في عمل “تويتر”. ماسك يطرد مستشار في “تويتر” بسبب دوره في قمع المعلومات عن نجل بايدن واشتكى المستخدمون أيضا من الخلل في بريطانيا وكندا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا واليابان.

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