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القبض على الجاني بعد إطلاق سراح الرهائن في ألمانيا

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أطلقت الشرطة الألمانية سراح الرهائن الذين تم احتجازهم أكثر من 4 ساعات، واعتقلت الجاني في مدينة كارلسروه جنوب غربي البلاد، حسبما أفادت سلطات الشرطة المحلية يوم الجمعة.

وقد اتخذ الجاني المُشتبه به عدة أشخاص كرهائن في صيدلية حوالي الساعة 4:30 مساءً، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية “دي بي أيه”.
وقد استغرقت العملية اللاحقة عدة ساعات قبل أن تدخل الشرطة الصيدلية حوالي الساعة 9:10 مساءً، وتعتقل المشتبه به، بحسب شرطة كارلسروه.
ألمانيا… احتجاز رهائن في كارلسروه والجاني يطلب فدية أكثر من مليون يورو
أمس, 21:25 GMT
وتشير النتائج الأولية إلى أن المبنى يخضع حاليا للتفتيش، ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات.

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موقع سبوتنيك الروسي

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