القبض على الجاني بعد إطلاق سراح الرهائن في ألمانيا

أطلقت الشرطة الألمانية سراح الرهائن الذين تم احتجازهم أكثر من 4 ساعات، واعتقلت الجاني في مدينة كارلسروه جنوب غربي البلاد، حسبما أفادت سلطات الشرطة المحلية يوم الجمعة.

وقد اتخذ الجاني المُشتبه به عدة أشخاص كرهائن في صيدلية حوالي الساعة 4:30 مساءً، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية “دي بي أيه”.

وقد استغرقت العملية اللاحقة عدة ساعات قبل أن تدخل الشرطة الصيدلية حوالي الساعة 9:10 مساءً، وتعتقل المشتبه به، بحسب شرطة كارلسروه.

ألمانيا… احتجاز رهائن في كارلسروه والجاني يطلب فدية أكثر من مليون يورو