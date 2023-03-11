قديروف يكشف عن أسلحة غربية تم اغتنامها في أوكرانيا

نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، صورة في حسابه على “تليغرام”، ظهر فيها يحمل أسلحة غربية اغتنمتها القوات الروسية في أوكرانيا. مشيرا إلى أن هذه “الهدايا” ستعاد بالتأكيد إلى مرتزقة “الناتو”، بلا خير ولا سلامة.

موسكو – سبوتنيك. وكتب قديروف: “لا شيء يبعث الدفء في روح المحارب مثل الغنائم… “ستينغر” الأمريكي و”إيغلا” الأوكراني. هذه هدايا تلقيناها هذه المرة من المقاتلين على الجبهة، حيث تركها “الناتو” خصيصا لنا”. وأضاف، “أعبر عن امتناني لحلف “الناتو” على توفيره مثل هذه المجموعة المتنوعة من الأسلحة، وهو أمر مثير للاهتمام أن تمسكها بيديك وتعاينها”. وتابع ساخرا، “لا تقلقوا أيها الأصدقاء، سنعيدها بالتأكيد إلى مرتزقة “الناتو”، بلا خير ولا سلامة، إذا كنتم تفهمون ما أعنيه”.

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