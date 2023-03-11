مصدر عسكري: القوات الأوكرانية تستخدم سيارات الإسعاف لنقل الذخيرة

كشف خبير عسكري متقاعد، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية تنتهك المعاهدات الدولية من خلال استخدام السيارات الطبية لأغراض ومهمات عسكرية.
قال المقدم المتقاعد من جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، إنه في مدينة أرتيوموفسك لوحظت حركة مركبات طبية عليها علامات وشارات (الصليب الأحمر)، حيث تم الكشف عن استخدامها بطرق غير قانوية وتنتهك الاتفاقيات الدولية بسبب استخدامها العسكري.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسيطر على دوبوفو فاسيلوفكا شمال غربي أرتيوموفسك
9 مارس, 07:24 GMT
وبحسب موروتشكو يقوم مسلحون أوكرانيون بنقل الذخيرة والأفراد على متن هذه السيارات.
تقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من جمهورية دونيتسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
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