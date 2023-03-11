مصدر عسكري: القوات الأوكرانية تستخدم سيارات الإسعاف لنقل الذخيرة

قال المقدم المتقاعد من جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، إنه في مدينة أرتيوموفسك لوحظت حركة مركبات طبية عليها علامات وشارات (الصليب الأحمر)، حيث تم الكشف عن استخدامها بطرق غير قانوية وتنتهك الاتفاقيات الدولية بسبب استخدامها العسكري.