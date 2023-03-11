البرلمان الصيني يعين نائبين لرئيس اللجنة العسكرية

وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم السبت، على تعيين تشانغ يوشيا، وخه وي دونغ، نائبين لرئيس اللجنة العسكرية المركزية في البلاد.
بكين – سبوتنيك. وجرى التصويت في الدورة السنوية للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني اليوم السبت، حيث تم ترشيح النائبين من قبل شي جين بينغ، رئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية .
وأعاد نواب المجلس الوطني الصيني، أمس الجمعة، انتخاب شي جين بينغ بالإجماع رئيسا للصين لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات.
تعيين لي تشيانغ رئيسا للحكومة الصينية
04:42 GMT
كما أعيد انتخاب شي رئيسا للجنة العسكرية المركزية، في ثاني أهم منصب في سلم السلطة في البلاد، وذلك بعد حصوله في أكتوبر/ تشرين الأول على تمديد لمدة خمس سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني.
يذكر أن المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية هو هيئة حكومية تمارس الإدارة والقيادة الموحدة لجميع القوات المسلحة في البلاد، أي جيش التحرير الشعبي الصيني والشرطة المسلحة الشعبية، التي أسست في ديسمبر/ كانون الأول 1982 وكان رئيسها الأول دنغ شياو بينغ.
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