البرلمان الصيني يعين نائبين لرئيس اللجنة العسكرية

وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم السبت، على تعيين تشانغ يوشيا، وخه وي دونغ، نائبين لرئيس اللجنة العسكرية المركزية في البلاد.

بكين – سبوتنيك. وجرى التصويت في الدورة السنوية للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني اليوم السبت، حيث تم ترشيح النائبين من قبل شي جين بينغ، رئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية .

وأعاد نواب المجلس الوطني الصيني، أمس الجمعة، انتخاب شي جين بينغ بالإجماع رئيسا للصين لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات.

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كما أعيد انتخاب شي رئيسا للجنة العسكرية المركزية، في ثاني أهم منصب في سلم السلطة في البلاد، وذلك بعد حصوله في أكتوبر/ تشرين الأول على تمديد لمدة خمس سنوات على رأس الحزب الشيوعي الصيني.