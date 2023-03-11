وزير الدفاع التركي يعتبر إخراج أنقرة من برنامج مقاتلات إف-35 أمرا "غير أخلاقي"

اعتبر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، استبعاد بلاده من برنامج مقاتلات “إف 35” الأمريكية، أمرا “غير أخلاقي وغير قانوني”، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن موقف الولايات المتحدة من تزويد أنقرة بمقاتلات إف-16 “إيجابي”.

وقال أكار، في تصريحات لقناة “سي إن إن ترك”، اليوم السبت، إن “إخراج تركيا من برنامج مقاتلات إف-35 الأمريكية غير أخلاقي وغير قانوني”.

وأوضح الوزير التركي، أن “موقف واشنطن حيال تزويد أنقرة بمقاتلات إف-16 إيجابي وننتظر من الكونغرس التصرف بحكمة في هذا الشأن”.

وفي وقت سابق، أعلن عضو لجنة الأمن والسياسات الخارجية في الرئاسة التركية، شاغري أرهان، أن تركيا ستسحب على الأرجح طلبها لشراء مقاتلات “إف-16” الأمريكية من الولايات المتحدة بسبب السعر، وستسعى إلى خيارات أخرى أكثر تطورا.