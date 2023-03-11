خبير: إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا سيحول الصراع لحرب عالمية ثالثة

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وأضاف حسون في حديثه لـ”راديو سبوتنيك”، أن “هذه الخطوة إن حدثت، يمكن أن تؤدي إلى استخدام أسلحة استراتيجية ستشكل خطرا على العالم كله وربما تكون النهاية”، بحسب قوله.

ويرى حسون أن الحديث عن إدخال قوات غربية إلى أوكرانيا هو محض بروباغاندا ودعاية غربية فقط.

وأوضح أن هدف الدول الأوروبية وواشنطن من هذه الدعاية هو “إقناع الرئيس الأوكراني بالاستمرار في الحرب كهدف مهم بالنسبة لهم، اعتقادا بنجاحهم في استنزاف روسيا والتأثير على معنويات الجيش الروسي”.

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وكان رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، قد صرح بأن الدول الغربية باتت تقترب من إجراء مناقشة جادة لاحتمال دخول قوات الحلفاء إلى أراضي أوكرانيا.

وأضاف أن ” الدول الغربية قريبة جدًا وبكل جدية، من مناقشة خيار عبور جنود الدول الحليفة لكييف، ودخول الأراضي الأوكرانية”.