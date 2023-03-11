خبير: إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا سيحول الصراع لحرب عالمية ثالثة

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وأضاف حسون في حديثه لـ”راديو سبوتنيك”، أن “هذه الخطوة إن حدثت، يمكن أن تؤدي إلى استخدام أسلحة استراتيجية ستشكل خطرا على العالم كله وربما تكون النهاية”، بحسب قوله.
ويرى حسون أن الحديث عن إدخال قوات غربية إلى أوكرانيا هو محض بروباغاندا ودعاية غربية فقط.
وأوضح أن هدف الدول الأوروبية وواشنطن من هذه الدعاية هو “إقناع الرئيس الأوكراني بالاستمرار في الحرب كهدف مهم بالنسبة لهم، اعتقادا بنجاحهم في استنزاف روسيا والتأثير على معنويات الجيش الروسي”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نائبة في الكونغرس الأمريكي تهاجم زيارة بايدن إلى كييف: أوكرانيا ستقود أمريكا إلى حرب عالمية
20 فبراير, 16:53 GMT
وكان رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، قد صرح بأن الدول الغربية باتت تقترب من إجراء مناقشة جادة لاحتمال دخول قوات الحلفاء إلى أراضي أوكرانيا.
وأضاف أن ” الدول الغربية قريبة جدًا وبكل جدية، من مناقشة خيار عبور جنود الدول الحليفة لكييف، ودخول الأراضي الأوكرانية”.
وأشار إلى أن “العالم كان بعيداً جدًا من فكرة تحويل حرب محلية كانت تدور حول لوغانسك ودونيتسك إلى حرب عالمية”، مشيرا إلى أنه “يومًا بعد يوم يتزايد احتمال حدوث ذلك”.
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