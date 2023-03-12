ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 47975 قتيلا

أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، يونس سيزر، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا، في 6 شباط/فبراير الماضي، إلى 47975 قتيلًا.

أنطاكيا – سبوتنيك. وقال سيزر، في مؤتمر صحافي اليوم السبت، إن “عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال 47 ألفاً و975 شخصاً”.

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وأضاف: “قتل 6278 مواطن أجنبي بينهم سوريين في الزلزال الذي ضرب البلاد”.

وتوقع “استمرار الهزات الارتدادية في المنطقة المنكوبة ومناطق أخرى في البلاد”.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.