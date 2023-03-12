الجامعة العربية ترحب بالاتفاق السعودي الإيراني وتعتبره خطوة في تحقيق الاستقرار الإقليمي

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، اليوم السبت، إن الاتفاق بين ‎السعودية وإيران ينهي حالة الاحتدام بين الدولتين، التي استمرت ما يزيد عن سبع سنوات.

ونشر أبو الغيط تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم السبت، أوضح خلالها أن الاتفاق السعودي الإيراني خطوة مهمة يمكن أن تؤشر لمرحلة جديدة وإيجابية في العلاقات الثنائية بين الدولتين.

الاتفاق بين #السعودية و #ايران ينهي حالة الإحتدام بين الدولتين التي استمرت ما يزيد عن سبع سنوات .. وهو خطوة يمكن ان تؤشر لمرحلة جديدة ايجابية في العلاقات الثنائية قد تكون مفيدة للإسهام في تحقيق قدر من الاستقرار إقليمياً.@KSAMOFA — الأمين العام لجامعة الدول العربية (@lassecgen) March 11, 2023

وأكد الأمين العام للجامعة العربية أن الاتفاق قد يكون مفيدا للإسهام في تحقيق قدر من الاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى أن جهود العراق وسلطنة عمان و‎الصين في هذا الإطار، مشكورة وتستحق التنويه.

واتفقت إيران والسعودية، أمس الجمعة، على “استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار”، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.

ما علاقة العراق وسلطنة عمان بالتوافق السعودي الإيراني؟

وقال البيان: “تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران”.

وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.

لكن في الأشهر الأخيرة، أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة “أتلانتيك” الأمريكية، نُشرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.