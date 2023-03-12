سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 16 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 16 خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 60 قطعة ذخيرة من مختلف الأسلحة والعيارات .

دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي على ” تيليغرام “: “تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 16 واقعة قصف لأراضي الجمهورية من جانب التشكيلات الأوكرانية المسلحة”.

وأضافت “في اتجاه دونيتسك، نفذ العدو 11 عملية قصف بقذائف المدفعية من عيارات 155 ملم و152 ملم وطائرات مسيرة. وعلى اتجاه غورلوفسكي تم تنفيذ 3 عمليات قصف بقذائف مدفعية عيار 155 ملم، وعلى ياسينوفاتايا أطلقت قذيفتان مدفعية عيار 155ملم. وخلال كل ذلك أطلق العدو 60 قطعة ذخيرة من مختلف الأسلحة والعيارات”.

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وتعرضت للقصف الأوكراني 4 مراكز سكنية، غورلوفكا، وياسينوفاتايا، ودونيتسك وستاروميخايلوفكا.