أجسام غريبة تظهر في سماء طرطوس و"سبوتنيك" تكشف الحقيقة.. فيديو

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وبطبيعة الحال، يبدو سكان المحافظات السورية الشمالية الغريبة على استعداد تام للشك بأي جسم غريب، وخاصة بعد التداول الواسع للأعراض التي تسبق الزلازل ومنها الوميض والكتل الضوئية وما شابه.

وأفاد مراسل “سبوتنيك” في طرطوس، أن الجسم الغريب الذي شاهده السكان ما هو إلا بالون حراري أطلقه مجموعة من الشبان في حي المشبكة وسط مدينة طرطوس، ولدى ارتفاعه في الجو شاهده الكثيرون لتبدأ وسائل الإعلام بالاهتمام بالقضية.

وعبر بعض المعلقين الذين شاهدوا البالون، عن اعتقادهم بأنه طائرة أو جسم فضائي، الأمر الذي أثار الكثير من اللغط على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحصل مراسل “سبوتنيك” على مقطع صوره الشبان بأنفسهم، معبرين عن اعتقادهم بأن الناس ستعتقد بأنه جسم فعلا جسم طائر أو ما شابه.