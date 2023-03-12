الولايات المتحدة.. مصرع شخصين إثر عاصفة جديدة في كاليفورنيا

أفادت السلطات المحلية في كاليفورنيا، يوم السبت، أن شخصين لقيا مصرعهما على إثر عاصفة جديدة ضربت هذه الولاية الأمريكية.

وأوضح المصدر ذاته، أن العاصفة تسببت في فيضانات أدت إلى انهيار سد على نهر باجارو يوم السبت، وذلك بعد أن أسفرت عن وفاة شخصين وإجبار الآلاف على إخلاء منازلهم.

وقال أحد المسؤولين في مقاطعة مونتيري (وسط كاليفورنيا)، لويس أليخو، على “تويتر”،

“كنا نأمل في تجنب ذلك، لكن السيناريو الأسوأ حدث مع فيضان نهر باجارو وانهيار السد حوالي منتصف الليل (ليلة الجمعة-السبت)”.

ونشر حساب الحرس الوطني بكاليفورنيا على موقع “تويتر”، صورا لعمليات إنقاذ لمواطنين محاصرين داخل سياراتهم، جراء الفيضانات المهولة.

وكانت مديرة خدمات الطوارئ في ولاية كاليفورنيا، نانسي وارد، صرحت الجمعة، أن العاصفة تسببت في مقتل شخصين.

ونجمت الفيضانات عن عاصفة جديدة اجتاحت ولاية كاليفورنيا، التي شهدت شتاء ممطرا بشكل خاص، في الأسابيع الأخيرة.

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ويرتقب هطول ما يصل إلى 23 سنتمتر من التساقطات في بعض المناطق.

ووافق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الجمعة، على إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا، لتسهيل تلقي المساعدات الفدرالية.