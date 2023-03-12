مسيرة داعمة لروسيا في إسبانيا

كما قال أحد منظمي المسيرة، “نؤكد تعاطفنا مع الناس في دونباس من ناحية ومن ناحية أخرى، نولي اهتمامًا خاصًا لحقيقة أن الوضع الاقتصادي في أوروبا يزداد سوءًا (..)”، محملا حلف شمال الأطلسي مسؤولية ما يحدث كونه يتلاعب بالاتحاد الأوروبي كما لو كان دمية.