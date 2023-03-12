مسيرة داعمة لروسيا في إسبانيا

خرج أكثر من ألفي شخص إلى شوارع مدينة بلباو الإسبانية في مسيرة داعمة لروسيا، ندّدوا فيها بحلف “الناتو” وسياسته العدوانية التي اضطرت روسيا لإطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
مدريد – سبوتنيك. وقال ممثل منصة “لا للناتو” لوكالة “سبوتنيك”، “تسعى روسيا جاهدة من أجل السلام منذ عام 2014. لكن الغرب لا يترك لروسيا أي خيار آخر. ولهذا السبب، نعرب عن تضامننا مع موسكو”.
كما قال أحد منظمي المسيرة، “نؤكد تعاطفنا مع الناس في دونباس من ناحية ومن ناحية أخرى، نولي اهتمامًا خاصًا لحقيقة أن الوضع الاقتصادي في أوروبا يزداد سوءًا (..)”، محملا حلف شمال الأطلسي مسؤولية ما يحدث كونه يتلاعب بالاتحاد الأوروبي كما لو كان دمية.
وعلق المتظاهرون في نهاية مسيرتهم وسط المدينة أعلام روسيا وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك على مبنى مجلس مدينة بلباو.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر عسكري: القوات الأوكرانية تستخدم سيارات الإسعاف لنقل الذخيرة
أمس, 05:32 GMT
وعارضوا استراتيجية “الناتو”، والدعم العسكري لكييف وزيادة الميزانيات العسكرية للدول الأوروبية، وطالبوا بإعادة توزيع هذه الموارد للإنفاق الاجتماعي ودعم السكان بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والمنتجات والخدمات الأساسية.
ودعوا لتغيير سياسة الاتحاد الأوروبي بشكل جذري.
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