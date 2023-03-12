سويسرا.. متظاهرون في العاصمة برن يطالبون بحياد البلاد تجاه النزاع الأوكراني

شارك ما يقدر بنحو ألفي إلى 3 آلاف شخص في تجمع حاشد في العاصمة السويسرية برن، داعين حكومة البلاد إلى الحفاظ على سياسة الحياد فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الاحتجاج نُظم مساء السبت في الساحة الرئيسية في برن حيث تقع المباني الحكومية. وكان المتظاهرون يحثون السلطات السويسرية على إنهاء العقوبات المفروضة على روسيا وإعادة سويسرا إلى “الحياد بنسبة 100%.

الشهر الماضي، قال الرئيس السويسري إغناسيو كاسيس، إن سويسرا مستعدة للتوسط في النزاع بين روسيا وأوكرانيا وتوفير برنامجها الخاص للمفاوضات.