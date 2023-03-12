القوات الأوكرانية تستهدف منطقة كييفسكي في دونيتسك بـقذائف يستخدمها الناتو

دونيتسك – سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، عبر قناته في “تيليغرام”، إن “التشكيلات المسلحة الأوكرانية أطلقت في الساعة 19.50 من مساء الأحد أربع قذائف من عيار 155 باتجاه محور التجمع تونينكوي في منطقة كييفسكي بدونيتسك “.