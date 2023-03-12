القوات الأوكرانية تستهدف منطقة كييفسكي في دونيتسك بـقذائف يستخدمها الناتو

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة كييفسكي في دونيتسك بـ4 قذائف عيار 155 ملم يستخدمها الناتو .
دونيتسك – سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، عبر قناته في “تيليغرام”، إن “التشكيلات المسلحة الأوكرانية أطلقت في الساعة 19.50 من مساء الأحد أربع قذائف من عيار 155 باتجاه محور التجمع تونينكوي في منطقة كييفسكي بدونيتسك “.
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أمس, 05:32 GMT
ويشار إلى أن دول الناتو تستخدم قذائف مدفعية من عيار 155 مم، ويتم توريدها في الوقت الراهن إلى قوات كييف والمرتزقة في أوكرانيا.
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