السودان: نرغب في إعادة تشغيل الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا

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وقال سراج لوكالة “سبوتنيك”، إنه “خلال الحقبة السوفييتية، كانت هناك رحلات مباشرة بين البلدين”.

وأضاف “كانت شركة أيروفلوت تسير الرحلات إلى السودان كما استخدمت مطار الخرطوم كنقطة انطلاق إلى وجهات أخرى”.

هل توصل السودان وروسيا إلى اتفاق نهائي لإنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر؟

وتابع “آمل في مراجعة هذة المسألة وأن تتم العودة إلى الرحلات المباشرة بين روسيا والسودان”.

وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهل حركة الأفراد والتجارة وتؤثر إيجابيا في العلاقات الثنائية.