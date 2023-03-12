السفير السوداني لدى موسكو: نسعى لزيادة التبادل التجاري مع روسيا وهذا ما يمكننا تقديمه لها

أكد السفير السوداني لدى موسكو، حسن محمد الغزالي التجاني سراج، أن بلاده تسعى لزيادة التبادل التجاري مع روسيا، مشيرا إلى أن لدى الخرطوم ما سيمكن تقديمه إليها.

موسكو- سبوتنيك.ووفق تصريحات أدلى بها السراج لوكالة سبوتنيك، أوضح أن السودان يرغب في زيادة التجارة مع روسيا ويدرس إمكانية توريد القطن والمضافات الغذائية والفواكه للأسواق الروسية.

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وقال: “مستوى التبادل التجاري بين روسيا والسودان لا يرقى إلى المستوى المرغوب وزيادته سيكون لها أثر إيجابي على البلدين”.

وأضاف السراج أن الدولة الواقعة في شمال أفريقيا يمكن أن تزود روسيا بالقطن والفواكه والصمغ العربي، والتي يعد السودان أحد أكبر المنتجين العالميين فيها.

بالإضافة إلى ذلك، يهتم السودان بشراء الحبوب والزيوت الروسية، ويمكن أن يصبح أيضًا مركزًا لبيع المنتجات من روسيا إلى دول أخرى نظرًا لموقعه الاستراتيجي المناسب.

يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، زار السودان الشهر الماضي، حيث أجرى محادثات مع وزير الخارجية السوداني علي الصادق ومسؤولين كبار آخرين.

وتعليقًا على زيارة لافروف، قال سراج إن هذه كانت علامة فارقة مهمة في تطور العلاقات بين البلدين.