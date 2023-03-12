الدفاع السورية: إصابة 3 عسكريين سوريين في عدوان جوي إسرائيلي على ريفي طرطوس وحماة

أعلنت وزارة الدفاع السورية إصابة 3 عسكريين سوريين في غارة جوية إسرائيلية على ريفي طرطوس وحماة.
وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية في بيان: “حوالي الساعة 7:15 من صباح اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة”.
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على حماة.. فيديو
04:43 GMT
وأضاف المصدر أن “وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة ثلاثة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.
وتتعرض الأراضي السورية بشكل دوري لضربات جوية، تقول الحكومة السورية إنها من تنفيذ إسرائيل، بينما لا تؤكد تل أبيب أو تنفي أنها وراء تلك الهجمات المتكررة.
وتطالب سوريا بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.
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