الدفاع السورية: إصابة 3 عسكريين سوريين في عدوان جوي إسرائيلي على ريفي طرطوس وحماة

وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية في بيان: “حوالي الساعة 7:15 من صباح اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة”.