كشفت مجموعات قتالية تابعة لـ”فاغنر” لوكالة “سبوتنيك” أن القوات الأوكرانية تستخدم طائرات مسيرة هجومية انتحارية في مدينة أرتيوموفسك.

وقال مقاتل من مجموعة فاجنر لمراسل “سبوتنيك”: “غالبًا ما يستخدم العدو طائرات مسيرة هجومية انتحارية في أرتيوموفسك مجهزة بمتفجرات”.

وأشار إلى أنه نظرًا لأن المركبات المدرعة نادرًا ما تستخدم أثناء الهجوم على أرتيوموفسك، فإن قوات المسلحة الأوكرانية تقوم بشكل أساسي بمطاردة المجموعات التي تشارك في إجلاء الجرحى ونقل المؤن والذخيرة إلى المواقع الأمامية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الروسية تبسط سيطرتها على نحو نصف مساحة أرتيوموفسك