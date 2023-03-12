القوات الأوكرانية تستخدم الطائرات المسيرة الهجومية والانتحارية في أرتيوموفسك

كشفت مجموعات قتالية تابعة لـ”فاغنر” لوكالة “سبوتنيك” أن القوات الأوكرانية تستخدم طائرات مسيرة هجومية انتحارية في مدينة أرتيوموفسك.
وقال مقاتل من مجموعة فاجنر لمراسل “سبوتنيك”: “غالبًا ما يستخدم العدو طائرات مسيرة هجومية انتحارية في أرتيوموفسك مجهزة بمتفجرات”.
وأشار إلى أنه نظرًا لأن المركبات المدرعة نادرًا ما تستخدم أثناء الهجوم على أرتيوموفسك، فإن قوات المسلحة الأوكرانية تقوم بشكل أساسي بمطاردة المجموعات التي تشارك في إجلاء الجرحى ونقل المؤن والذخيرة إلى المواقع الأمامية.
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القوات الروسية تبسط سيطرتها على نحو نصف مساحة أرتيوموفسك
7 مارس, 08:46 GMT
وفقًا لمحاور الوكالة، تبلغ تكلفة هذه الطائرة المسيرة الانتحارية حوالي 500 دولار وهذه القيمة تسمح بإمداد كميات كبيرة من الأسلحة من هذا النوع على الجبهات.
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