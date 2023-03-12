تركيا تتوقع تمديد صفقة الحبوب في 18 مارس

توقع وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأحد، تمديد “صفقة الحبوب” التي تنتهي في 18 آذار/مارس الجاري.

أنطاكيا- سبوتنيك. وقال أكار، في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، “الطرفان الروسي والأوكراني ينظران بإيجابية لتمديد اتفاقية الحبوب ونحن على قناعة بأنه سيتم تمديدها في 18 مارس”.

وزير الخارجية التركي يؤكد أن بلاده تعمل جاهدة لتمديد “صفقة الحبوب”

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قالت، في وقت سابق، إن الغرب “يدفن” المبادرة الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة، ويعرقل تنفيذ الجزء الروسي من صفقة الحبوب.

وصرحت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن المشاورات بين ممثلي روسيا والأمم المتحدة حول صفقة الحبوب، ستعقد يوم 13 آذار/مارس في جنيف.

هذا ووقعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 تموز/يوليو 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.