المحكمة العليا الإيرانية تؤيد حكما بإعدام مواطن إيراني سويدي مدان بالإرهاب

ومثل حبيب فرج الله، الملقب بـ “حبيب أسيود”، أمام المحكمة الثورية في طهران، وهو متهم بتزعم “حركة النضال العربي لتحرير الأحواز” التي تنشط في محافظة خوزستان بجنوب غربي البلاد، وتعدها السلطات منظمة “إرهابية” وتحملها مسؤولية هجمات أبرزها تفجير أودى بحياة نحو 30 شخصا.
وحصل كعب على الجنسية السويدية، أثناء إقامته في المنفى هناك. ونظرا لعدم اعتراف إيران بازدواج الجنسية لمواطنيها، رُفض طلب ستوكهولم إتاحة التواصل القنصلي معه.
وأفادت وزارة الخارجية السويدية، في بيان قبل نحو عام، بأنها “على تواصل مع ممثلين لإيران. لقد طلبنا من إيران إتاحة التواصل القنصلي مع كعب، لكن لم نحصل على ذلك”.
وأضافت أن طهران تعتبر كعب “مواطنا إيرانيا فقط ولذا فالقضية إيرانية داخلية. نحن لا نتشارك وجهة النظر هذه مع إيران”.
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