المحكمة العليا الإيرانية تؤيد حكما بإعدام مواطن إيراني سويدي مدان بالإرهاب

وفُقد أثر المتهم الذي كان مقيما في السويد، في تشرين الأول/أكتوبر 2020 بعدما توجه إلى إسطنبول، قبل أن يظهر بعد نحو شهر محتجزا في إيران، وفق تسجيل بثه التلفزيون الرسمي في حينه.

وحصل كعب على الجنسية السويدية، أثناء إقامته في المنفى هناك. ونظرا لعدم اعتراف إيران بازدواج الجنسية لمواطنيها، رُفض طلب ستوكهولم إتاحة التواصل القنصلي معه.

وأفادت وزارة الخارجية السويدية، في بيان قبل نحو عام، بأنها “على تواصل مع ممثلين لإيران. لقد طلبنا من إيران إتاحة التواصل القنصلي مع كعب، لكن لم نحصل على ذلك”.

وأضافت أن طهران تعتبر كعب “مواطنا إيرانيا فقط ولذا فالقضية إيرانية داخلية. نحن لا نتشارك وجهة النظر هذه مع إيران”.