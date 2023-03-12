مباحثات كويتية عمانية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

أجرى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، مباحثات مع نظيره الكويتي سالم عبد الله الجابر، اليوم الأحد، حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين على هامش انطلاق أعمال الدورة التاسعة للجنة العمانية الكويتية المشتركة التي تعقد في مسقط، بحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وزير الخارجية العماني يستقبل المبعوث الأممي إلى اليمن

وقالت وزارة الخارجية العمانية إن البوسعيدي عقد جلسة مباحثات سياسية مع نظيره الكويتي في مقر الوزارة بالعاصمة مسقط.

وأوضح أن الوزيرين تناولا العلاقات الثنائية المتميزة بين الدولتين وسبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح والمنافع المتبادلة للبلدين وشعبيهما.

وعبر الجانبان عن تطلعهما لنجاح أعمال الدورة التاسعة للجنة العمانية الكويتية المشتركة، مؤكدين على ضرورة رفع وتيرة التعاون الثنائي في كافة المجالات.

كما ناقش الوزيران الآراء، ووجهات النظر المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.