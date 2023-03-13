الإمارات تسحب ترشحها لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد وتدعم قطر

قررت الإمارات سحب ملف ترشحها لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، ودعم دولة قطر لاستضافة الحدث.

وقالت صحيفة “الشرق” القطرية إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعرب خلاله عن “دعم بلاده لملف ترشح دولة قطر لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، وعليه ستسحب الإمارات ملف ترشحها للاجتماعات، متمنيا التوفيق لدولة قطر في استضافة هذا التجمع الدولي”.

وأضافت الصحيفة أنه خلال الاتصال استعرض أمير قطر ورئيس دولة الإمارات العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

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من جانبه، أعرب الأمير تميم عن شكره لابن زايد على “دعم بلاده لقطر في ترشحها لاستضافة هذه الاجتماعات، وعلى تمنياته الأخوية الصادقة”.

يذكر أنه مطلع الشهر الجاري، عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مباحثات مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان حول تعزيز العلاقات بين الجانبين.

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جاء ذلك خلال لقاء بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يجري مستشار الأمن الوطني الإماراتي زيارة لقطر، بحسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وشهد اللقاء استعراض “العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات”، كما ناقش أمير قطر والمسؤول الإماراتي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.