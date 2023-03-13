الدبيبة يرحب بالمبادرة الأممية بشأن تنظيم الانتخابات ويدعو الليبيين للتحلي بالإرادة

جدد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، دعمه لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي لإجراء الانتخابات، مرحبا بمبادرته بشأن تنظيم الاستحقاقات الانتخابية في البلاد.

وناشد الدبيبة، الليبيين “التحلي بالإرادة لإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة ونزيهة”، معتبرا أن “مشكلة الانتخابات هي قصور الجهات التشريعية في إيجاد قوانين قابلة للتنفيذ وعادلة في نفس الوقت”.

وأشاد بأن “استجابة الأمم المتحدة لطلبنا رفع مستوى التنسيق والدعم المقدم في مسار التحضير والاستعداد للانتخابات”، داعيا إلى التحلي بالإرادة لإنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات.

اليوم نجدد دعمنا لجهود السيد باتيلي، ونشيد باستجابة #الأمم_المتحدة لطلبنا رفع مستوى التنسيق والدعم المقدم في مسار التحضير والاستعداد للانتخابات. ونناشد الليبيين التحلي بالإرادة القوية لإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة ونزيهة. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) March 11, 2023

وكان المبعوث الأممي لليبيا، عبد الله باتيلي، أكد أن الأطراف الليبية تتطلع إلى إمكانية وضع خارطة طريق بحلول منتصف يونيو/حزيران المقبل للوصول إلى إجراء الانتخابات.

وأكد المبعوث الأممي أن ما وصفها بـ”الأجسام السياسية التي انتهت صلاحيها” هي السبب في حالة عدم الاستقرار التي تعانيها ليبيا.

يذكر أن خطة باتيلي تنص على تشكيل لجنة تسييرية للانتخابات في ليبيا تضم ممثلين عن المؤسسات والشخصيات السياسية والقبائل والمجتمع المدني والمرأة والشباب، تتولى اعتماد القانون الانتخابي ووضع التدابير اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الوطني الذي يترقبه الليبيون.

المنفي يؤكد التطبيق الكامل لخارطة الطريق ومخرجات برلين ويرحب بدور المبعوث الأممي في ليبيا

كما أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، أن هناك إرادة سياسية قوية لدى المجلس لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تجمع كل مكونات المجتمع الليبي قبل نهاية هذا العام، وذلك في ظل حالة الانسداد السياسي التي تعانيها ليبيا.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.