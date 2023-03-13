الخارجية الإيرانية: رد الفعل الأمريكي على إعلان عبد اللهيان بشأن تبادل السجناء "مثير للاستغراب"

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الأحد، الرد الأمريكي على تصريحات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بشأن الاتفاق على تبادل السجناء بأنه “مدهش ومثير للاستغراب”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في تعليق على رد الجانب الأمريكي على تصريحات تبادل السجناء، أنه “منذ شهر مارس/ آذار في السنة الماضية تم التوقيع على اتفاقية مكتوبة بشأن تبادل السجناء عن طريق وسيط، كما وقعها الممثل الرسمي للولايات المتحدة، ولكن لأسباب مختلفة، لم يتم تنفيذها من قبل الحكومة الأمريكية”.

وأضاف كنعاني، “في الأسابيع الأخيرة، كان هناك تبادل للرسائل غير المباشرة لتحديث الاتفاق”، مشددا “من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعتبر تبادل السجناء قضية إنسانية بحتة ولا ينبغي أن تستخدم كأساس للمزايدات السياسية”.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق اليوم، توصل بلاده إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتبادل السجناء.

وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، “اتفقنا خلال الأيام الماضية مع واشنطن حول مسألة تبادل السجناء”، مضيفا: “في حال تنفيذ واشنطن لتعهداتها في اتفاق تبادل السجناء سنشهد عملية التبادل خلال فترة قصيرة”.

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وأكد عبد اللهيان استعداد بلاده لإجراء عملية تبادل السجناء مع واشنطن، داعيا الأخيرة لاتخاذ خطوات فنية في هذا الصدد.

من جهته، نفى البيت الأبيض، صحة التقارير حول تبادل السجناء مع إيران، واصفاً إياها بـ”الكاذبة”.