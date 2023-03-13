عالم جيولوجيا يحذر من محيط سيقسم أفريقيا إلى شطرين

حذر الأستاذ بقسم الجيولوجيا في كلية العلوم والتكنولوجيا في جامعة نيروبي، إدوين ديندي، من أن قارة أفريقيا ستنشطر إلى جزئين بفعل محيط سيظهر في المستقبل.

وصرح ديندي لإذاعة “kbc” الكينية بأن هناك احتمالية لتكوّن محيط جديد في أفريقيا على طول الذراع الشرقي للوادي المتصدع الأفريقي، وهو ما تظهره العديد من الزلازل التي تحدث حول تلك المنطقة، ومع ذلك، قد يستغرق ظهور هذا المحيط وقتا طويلا ربما ملايين السنين”.

وأوضح ديندي إن الصفائح التكتونية في حالة حركة، حيث يقع بعضها تحت البعض، بينما يصطدم البعض الآخر ويمزقون بعضهم البعض، وأدت هذه الحركة إلى تشكيل القارات المختلفة التي نعرفها اليوم، أفريقيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا.

اكتشاف قارة منسية بالقرب من أفريقيا

وأضاف ديندي أن الحركة المستمرة داخل القشرة القارية شهدت أيضا تكوين وادي شرق أفريقيا المتصدع، والذي لا يزال نشطا ويتسع ويمكن أن يشهد تكون محيط جديد في أفريقيا.

وطمأن ديندي الأفارقة بأن انشطار قارتهم لن يحدث على الفور بل سيتطلب ملايين السنين القادمة، حيث أن السماكة حول الوادي المتصدع قد استغرقت أكثر من 30 مليون سنة لتقل من 40 كيلومترا إلى 35 كيلومترا.