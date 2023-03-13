وكالة: صاروخا كوريا الشمالية أصابا الهدف بدقة

قالت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، إن الصاروخين اللذين أطلقتهما من الغواصة أصابا الهدف بدقة.

يأتي هذا الإطلاق بعدما أعلنت بيونغ يانغ عن اتخاذ “إجراءات عملية” من أجل “الاستخدام الهجومي” لردع الحرب، وذلك تزامنا مع بدأ أمريكا وكوريا الجنوبية تدريبا عسكريا مشتركا هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أنه تم اختبار إطلاق الصواريخ من غواصة “يونغونغ 8.24” خلال تدريبات تحت الماء أجريت اليوم.

وكشفت أن “الصواريخ أصابت أهدافا في بحر اليابان بعد الطيران في مدارات “ثمانية الأشكال” بطول 1500 كيلومتر [932 ميلا] لمدة 7563 إلى 7575 ثانية”.

وشددت على أن التدريبات أكدت موثوقية نظام الأسلحة الجديد و”تحققت من الوضع التشغيلي الحالي لوسائل ردع الحرب النووية”.

إعلام: كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخين مجنحين من غواصة

في غضون ذلك، قال الجيش الكوري الجنوبي، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا واحدًا مجهول الهوية من غواصة، بحسب وكالة “يونهاب”.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن الصاروخ أطلق يوم الأحد من مدينة سينبو الساحلية بشرق كوريا الشمالية.