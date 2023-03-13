السلطات الإيطالية: فقد ما يقارب 30 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

أفاد خفر السواحل الإيطالي، أن حوالي 30 مهاجرا في عداد المفقودين بعد انقلاب القارب الذي كان يقلهم قبالة الساحل الليبي.

وقال خفر السواحل في بيان نقلته وسائل الإعلام الإيطالية، “تمت عملية الإنقاذ خارج منطقة مسؤولية البحث والإنقاذ الإيطالية، مسجلة عدم نشاط المراكز الوطنية الأخرى للتنسيق والإنقاذ البحري المتورطة في المنطقة”.

وبحسب البيان، أنقذت سفينة شحن 17 مهاجرا، بينما لا يزال 30 آخرون في تعداد المفقودين.

تستمر عملية البحث والإنقاذ بمشاركة السفن التجارية وطائرتين من وكالة الحدود الأوروبية وخفر السواحل (فرونتكس).

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عبر حوالي 330 ألف شخص إلى الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني في عام 2022، وهو أعلى رقم منذ عام 2016 وزيادة بنسبة 64% عن العام السابق، وفقا لفرونتكس.