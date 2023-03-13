بايدن يعلن التوصل إلى حل لأزمة بنك "سيليكون فالي"

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأحد، التوصل إلى حل في أزمة بنكي “سيليكون فالي” و”سيجنتشر”، في أعقاب اجتماع وزيرة الخزانة جانيت يلين ورئيس الاحتياطي الفيدرالي، مع مجلس إدارة البنكين.

وطمأن الرئيس الأمريكي، حسبما ورد في بيان للبيت الأبيض، المودعين في هذين البنكين بأنه يمكنهم سحب أموالهم عند احتياجهم لذلك. مشيرا إلى أن الحل الذي تم التوصل إليه مع مسؤولي البنكين اللذين أعلن انهيارهما، الجمعة، “يُجنب تعريض أموال دافعي الضرائب للخطر”، في إشارة إلى أنه لن يكون هناك خطة إنقاذ مالي حكومية للبنكين.

وعبر بايدن عن التزامه بـ”تحميل المسؤولين عما حدث، المسؤولية الكاملة”، وفق تعبيره.

وقال بايدن، “يسعدني أنهم توصلوا إلى حل سريع يحمي العمال الأمريكيين والشركات الصغيرة ويحافظ على نظامنا المالي آمنًا. ويضمن الحل أيضًا عدم تعريض أموال دافعي الضرائب للخطر”. مضيفًا أن “الشعب الأمريكي والأمريكي يمكن للشركات أن تثق في أن ودائعها المصرفية ستكون موجودة عندما تحتاج إليها”.

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