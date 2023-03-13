سلطات بيلغورود: الدفاعات الجوية تسقط 4 صواريخ أوكرانية

وكتب غلادكوف على صفحته الخاصة على منصة “تلغرام” إن نظام الدفاع الجوي عمل فوق أجواء المقاطعة وأسقط أربعة صواريخ من الجانب الأوكراني، حيث أسفر العدوان عن إصابة مواطن على الأقل”.

كما أشار غلادكوف إلى أن هناك أضرارا من جراء حطام الصواريخ في بعض المناطق، مضيفا أن سلطات الطوارئ في المقاطعة توجهت إلى مكان الحوادث.