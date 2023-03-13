مصرع 22 شخصا بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة مدغشقر

لقي 22 شخصا على الأقل مصرعهم بعد انقلاب قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل مدغشقر جنوبي أفريقيا، حسبما ذكرت هيئة ميناء مدغشقر مساء الأحد.

وأفادت وكالة الموانئ البحرية والنهرية في بيان، أن القارب، الذي كان يقل 47 شخصا، انقلب يوم السبت بسبب حادث في البحر قبالة سواحل مدغشقر.

وقالت السلطات، إنه تم إنقاذ 23 شخصا ممن كانوا على متن القارب، ولا تزال عمليات إنقاذ المفقودين جارية.

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