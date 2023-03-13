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عقد قران وزفاف الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
شهدت العاصمة الأردنية، يوم الأحد 12 مارس/آذار،عقد قران وحفل زفاف الأميرة إيمان، ابنة الملك عبد الله الثاني.

وحضر الحفل أفراد العائلة الملكية وضيوف محليين ومن الخارج، وجرت مراسم الزفاف في قصر “بيت الأردن” بحضور الأمراء والأميرات، إضافة إلى ضيوف مقربين من العائلة المالكة، كعقيلة الرئيس المصري انتصار السيسي، والشيخة أمثال آل الصباح من الكويت، وآخرين.
وفي وقت سابق أقامت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حفلة حناء لابنتهما الأميرة إيمان بمناسبة قرب زفافها إلى الشاب جميل ألكسندر ترميوتس.
وألقت الملكة رانيا كلمة، معربةً عن شعورها بـ”مشاعر مختلطة”، مشيرةً إلى أنها أول مرة تكون “أم العروس”.

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موقع سبوتنيك الروسي

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