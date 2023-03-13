عقد قران وزفاف الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن

وحضر الحفل أفراد العائلة الملكية وضيوف محليين ومن الخارج، وجرت مراسم الزفاف في قصر “بيت الأردن” بحضور الأمراء والأميرات، إضافة إلى ضيوف مقربين من العائلة المالكة، كعقيلة الرئيس المصري انتصار السيسي، والشيخة أمثال آل الصباح من الكويت، وآخرين.