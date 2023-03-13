عقد قران وزفاف الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن

“غالية أبي الحسين ومهجة فؤاده وريحانة أم الحسين وقرة عين أخيها الحسين.. وابنة الأردن الأغلى تزف عروسا لمن اختاره قلبها”..
مراسم عقد قران الأميرة إيمان على #جميل_ألكساندر_ترميوتس #الأردن #الأميرة_إيمان #هنا_المملكة pic.twitter.com/XkRHjTlGth
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) March 12, 2023
عقيلة الرئيس المصري وابنته وأمراء وأميرات عرب بين ضيوف حفل #زفاف_الأميرة_إيمان #الأردن #الأميرة_إيمان #هنا_المملكة pic.twitter.com/9wQ2mVsHDb
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) March 12, 2023
مشاهد من حفل حناء #الأميرة_إيمان الذي أقامته الملكة رانيا العبدالله في قصر الحسينية الثلاثاء#الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/2zaFn6fmdh
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) March 8, 2023
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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