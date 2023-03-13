باتروشيف: أمريكا وبريطانيا لديهما وحدات خاصة قادرة على تفجير "التيار الشمالي"

وقال باتروشيف خلال لقاء مع صحيفة “أرغومنتي أي فاكتي” الروسية: “إذا زعمت الصحف أن مجموعة من الإرهابيين الأوكرانيين ارتكبت هذا التخريب، فيجب هنا طرح سؤال عما إذا كانت هناك مثل هذه المجموعة، وما إذا كانت قادرة على فعل ذلك من حيث المبدأ”.

وأكد باتروشيف على أن أوكرانيا لم تخسر أو تكسب شيئًا من تدمير التيار الشمالي، وأن نظام زيلينسكي لم يكن بحاجة لمثل هذا الهجوم الإرهابي.