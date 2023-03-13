الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 3 من جنوده بجروح خلال تدريب

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم الاثنين، إصابة 3 من جنوده بجروح نتيجة شظايا خلال تدريب روتيني.

وقال الجيش على تويتر: “أصيب ثلاثة جنود من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة خلال الليل بشظايا خلال تدريب روتيني جنوبي البلاد”.

وتابع: “تم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وتم تسريحهم إلى منازلهم، كما تم إبلاغ عائلاتهم”.

وأشار إلى أن “ملابسات الحادث قيد التحقيق”.

שלושה לוחמי צה”ל נפצעו באורח קל במהלך הלילה מפגיעת רסיסי ירי במהלך אימון שגרתי בדרום הארץ.

הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ושוחררו לביתם, משפחותיהם עודכנו.

נסיבות המקרה בבדיקה — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 13, 2023

والشهر الماضي، تم الإبلاغ عن حادثة مماثلة، حيث أصيب جندي إسرائيلي من لواء المظليين بجروح خطيرة أثناء التدريب في قاعدة جنوبي البلاد.

وبدأت الشرطة العسكرية التحقيق في ملابسات الحادث، وفي نهاية التحقيق ستحال النتائج إلى النيابة العسكرية للنظر فيها، وفق موقع “سروغيم” العبري.

إعلام: انتحار 14 جنديا إسرائيليا خلال 2022

ووقتها، أصيب الجندي خلال تدريب بالذخيرة الحية ضمن دورة تدريبية عسكرية، وقد تم علاجه ميدانيا، قبل أن يتم تحويله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل 44 من جنوده خلال عام 2022، بينهم 3 سقطوا في مواجهات مع مسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية، و14 قضوا منتحرين.