تماسيح بحيرة فيكتوريا تقتل 7 أشخاص خلال شهر في تنزانيا

أعلن مسؤولون في تنزانيا أن التماسيح في بحيرة فيكتوريا قتلت 7 أشخاص خلال شهر تقريبا من العام الجاري.

وقال المسؤولون إن معظم الضحايا من سكان جزيرة كوم الواقعة في البحيرة، التي تعد أكبر بحيرة استوائية في العالم وتتقاسمها كل من تنزانيا وأوغندا وكينيا.

مجتمع تمساح يعيد جثة طفل غارق إلى أهله في إندونيسيا.. فيديوهات

وأوضح المسؤولون أن عمليات القتل وقعت خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني و9 فبراير/ شباط، بحسب “أسوشيتدبرس باكستان”.

وذكر أحد المسؤولين أن أحدث هجوم للتماسيح وقع في 9 فبراير عندما قتلت امرأة تبلغ من العمر 36 عاما بينما كانت تسبح في البحيرة.

وقال مسؤول آخر إن بعض القتلى كانوا من الصيادين وبعضهم الآخر تعرضوا لهجوم من التماسيح أثناء السباحة لقضاء وقت الفراغ.