مساعد وزير المالية السابق: أكبر البنوك الأمريكية قد تخسر ضعف الناتج الإجمالي المحلي

أكد بول كريغ روبرتس مساعد وزير الخزانة السابق في إدارة، رونالد ريغان، أن النظام المصرفي الأمريكي ليس آمنًا على عكس تصريح رئيس الدولة جو بايدن، مشيرا إلى أن أكبر خمس مؤسسات مالية في البلاد تتحمل مخاطر الخسائر بمقدار الضعف من إجمالي الناتج الإجمالي المحلي.

وقال روبرتس في تصريح لوكالة “سبوتنيك” إن “النظام المصرفي غير آمن لأن أكبر 5 بنوك أمريكية تتحمل مخاطر خسارة ضعف الناتج الإجمالي المحلي”.

وأشار روبرتس في نشرة صدرت يوم الاثنين إلى أن أكبر خمسة بنوك أمريكية، وصفت بأنها “أكبر من أن تفشل”، تمتلك 188 تريليون دولار في شكل أدوات مالية ثانوية.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن ودائع الأمريكيين المصرفية آمنة، ووعد بتعزيز ‏اللوائح المصرفية، وبذل “كل ما هو مطلوب” لتجنب المزيد من الانهيار، بعد إفلاس بنكين.‏

بايدن بعد إفلاس بنكين: ودائع الأمريكيين المصرفية آمنة ونبذل كل المطلوب لتجنب ‏المزيد من الانهيار

وتابع، موضحًا في مؤتمر صحفي عُقد في البيت الأبيض، إنه في خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، حينما كان هو نائبا له، تم وضع شروط صارمة على البنوك، مثل “سيليكون فالي” وبنك “سيغنتشر”، بما في ذلك قانون دود فرانك، لضمان أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي وقعت في عام 2008، لن تتكرر مرة أخرى.

وأضاف بايدن أنه

“لسوء الحظ، تراجعت الإدارة السابقة عن بعض من تلك الإجراءات”، دون أن يذكر صراحة اسم سلفه، دونالد ترامب.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه سيطلب من الكونغرس والمنظمين المصرفيين، تقوية القواعد الخاصة بالبنوك، لتقليل احتمالية حدوث هذا النوع من انهيار البنوك مرة أخرى”.