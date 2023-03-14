الرئاسة الفلسطينيية تحذر إسرائيل من الوصول إلى مرحلة "لن يستطيع أحد توقع نتائجها الجسيمة"

حذرت الرئاسة الفلسطينيية، اليوم الاثنين، من “محاولات الحكومة الإسرائيلية للعودة إلى نمط إدارة الصراع كبديل لإنهاء الاحتلال”، مؤكدة أنها “لن تؤدي لتحقيق الأمن والاستقرار”.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن “إصرار إسرائيل على الاستمرار بالإجراءات أحادية الجانب المتمثلة بمواصلة الاقتحامات للمسجد الأقصى والاستيطان وعمليات القتل اليومية والاعتقالات وحجز الأموال الفلسطينية وغيرها ستؤدي لمزيد من التصعيد والتوتر تتحمل نتائجه الخطيرة الحكومة الإسرائيلية، الأمر الذي ينذر بخروج الأوضاع عن السيطرة”، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.

وشدد أبو ردينة، على “ضرورة التدخل وبشكل عاجل للإدارة الأمريكية، لوقف الإجراءات الإسرائيلية والتصعيد اليومي قبل فوات الإوان”، محذرا من “الوصول إلى مرحلة لن يستطيع أحد توقع نتائجها الجسيمة”.

الرئيس الفلسطيني يناقش مع المبعوث الصيني الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب

وقتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب ثلاثة آخرون برصاص قوة من الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن القتلى الفلسطينيين الثلاثة الذين ما زالوا مجهولي الهوية.

وأضافت أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار على المركبة التي كانوا يستقلونها قرب حاجز صرة العسكري جنوب غربي نابلس بالضفة الغربية.

وبمقتل الفلسطينيين الثلاثة ترتفع حصيلة القتلى منذ بداية العام الجاري إلى 84 بينهم 15 طفلا وسيدة وأسير في المعتقلات الإسرائيلية.