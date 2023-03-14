موسكو: ابتعاد الغرب عن تحقيق أممي بشأن "التيار الشمالي" دليل على تعمد خلق العوائق

أعلنت الخارجية الروسية أنه تم العثور على جسم على بعد 30 كيلومترا من موقع انفجار “نورد ستريم”، وهو ليس جزءًا من هيكل خط أنابيب الغاز وقد يكون جزءًا من قنبلة، مشيرة إلى أن هذا يؤكد الحاجة الملحة لإنشاء لجنة تابعة للأمم المتحدة بشأن هذا الحادث.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان نشر على موقع الوزارة اليوم الاثنين، “إن موسكو لفتت الانتباه إلى المعلومات التي ظهرت مؤخرًا والتي تشير إلى أنه أثناء التفتيش الذي أجرته شركة “Nord Stream AG” لأحد سلاسل خطوط الأنابيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك، على مسافة 30 كيلومترا من موقع الانفجار، تم العثور على جسم “ليس جزءا من هيكل نورد ستريم”، لكنه قد يكون عنصرا في جهاز متفجر”.

وأضافت أن الاكتشاف “الذي تم العثور عليه في سياق الاستطلاع المذكور يؤكد مرة أخرى الحاجة الملحة إلى أن يتبنى مجلس الأمن بشكل عاجل قرارا بشأن قيام الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة مناسبة من أجل تسليط الضوء على جميع ملابسات التخريب حتى لا يحدث هذا مرة أخرى في المستقبل”.

وتابعت “ابتعاد دول” الغرب الجماعي “عن العمل البناء بشأن مشروع القرار، في ظل رفضها السماح لروسيا بالتحقيق، سيكون دليلاً على وجود عقبات عمداً في سبيل الكشف عن الحقيقة”.

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