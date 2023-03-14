وفد من شركة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية يزور الجزائر

استقبل وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، وفدا من الشركة الحكومية الروسية للطاقة النووية “روساتوم”، بقيادة نائب المدير العام مدير التعاون الدولي بوريس أرسييف.
وأفادت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان، اليوم الاثنين، بأن المحادثات بين الجانبين تركزت حول “حالة علاقات التعاون بين محافظة الطاقة الذرية الجزائرية، وشركة “روساتوم”، في مجال الطاقة النووية، واستخداماتها النشطة والغير النشطة للأغراض السلمية”.
كما ناقش الطرفان “الموضوعات المتعلقة بتطوير التعاون في مجال استخدام التكنولوجيا النووية في الطب والتصوير التشخيصي وإنتاج النظائر المشعة في الجزائر”.
كما تناول اللقاء “المجالات المختلفة لفرص تبادل الخبرات، والاهتمامات المشتركة بين البلدين في قطاع الطاقة النووية”.
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