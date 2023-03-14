وفد من شركة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية يزور الجزائر

وأفادت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان، اليوم الاثنين، بأن المحادثات بين الجانبين تركزت حول “حالة علاقات التعاون بين محافظة الطاقة الذرية الجزائرية، وشركة “روساتوم”، في مجال الطاقة النووية، واستخداماتها النشطة والغير النشطة للأغراض السلمية”.