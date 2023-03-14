الحكومة الفرنسية تقاطع زيارة وزير المالية الإسرائيلي بعد تصريحاته عن "محو" بلدة فلسطينية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن الحكومة الفرنسية قررت عدم إجراء أي لقاءات رسمية مع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا مؤخرا إلى “محو” بلدة حوارة الفلسطينية.

القدس– سبوتنيك. ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن مصادر في الحكومة الفرنسية تأكيدها أن الحكومة الفرنسية قررت عدم إيفاد أي مسؤول حكومي رسمي للقاء وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي سيقوم بزيارة فرنسا الأسبوع المقبل حيث ستقتصر زيارته على لقاءات مع أعضاء الجالية اليهودية هناك.

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وأضافت القناة أن “موقف الحكومة الفرنسية يأتي على خلفية تصريحات سموتريتش المثيرة للجدل والتي دعا فيها إلى محو بلدة حوّارة الفلسطينية جنوبي نابلس من الوجود”.

وكان سموتريتش زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف قد قدم اعتذارا عن هذه التصريحات في الولايات المتحدة، وذلك خلال حضوره مؤتمر “البوندس”، حيث جرت مقاطعته من قبل الإدارة الأمريكية التي لم ترتب له أي اجتماع عمل مع مسؤولين أمريكيين رسميين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، معلقا على ما قاله سموتريتش: “تصريح غير مسؤول ومثير للاشمئزاز”، على ما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وتراجع سموتريتش، عن تصريحاته حول “محو بلدة حوارة الفلسطينية في الضفة الغربية”، ووصفها بأنها “زلة لسان”، وأفادت صحيفة “معاريف” العبرية بأن سموتريتش، قال إنه “أخطأ في اختيار كلماته بشأن حوارة”، مشيرا إلى أن تصريحاته “خرجت وسط احتدام المشاعر”.