مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بطلب من روسيا لبحث مسألة "رهاب الروس"

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بطلب من روسيا لبحث مسألة “رهاب الروس” (روسوفوبيا).

الأمم المتحدة – سبوتنيك . الاجتماع مخصص لمشكلة “رهاب الروس” باعتبارها عاملا يعيق البحث عن حلول طويلة الأجل ومستدامة للأزمة الأوكرانية، وسيجري الحديث عن “رهاب الروس” في أوكرانيا والغرب.

روسيا تطالب مجلس الأمن بعقد اجتماع حول مشكلة “روسوفوبيا”

وصعدت الدول الغربية من ضغوط العقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، وتم تسجيل مستوى غير مسبوق من “رهاب الروس” في عدد من الدول الأجنبية، وفقًا لوزارة الخارجية الروسية، فإن الاعتداءات على الروس والمواطنين الناطقين بالروسية تؤثر على الطلاب والرياضيين والعاملين في المجال الثقافي والفني.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد شدد سابقا على أن “رهاب الروس” الغربي ليس سوى عنصرية.

وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية؛إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام “سويفت” للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.