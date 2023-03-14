القوات الأوكرانية تقصف مدينة ياسينوفاتايا بخمس قذائف من عيار 155 ملم

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة ياسينوفاتايا مرة أخرى بإطلاقها خمس قذائف من عيار 155 ملم التي يستخدمها “الناتو”.

دونيتسك – سبوتنيك . وجاء في بيان المكتب التمثيلي على ” تلغرام “: “سُجل قصف من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا في الساعة 22:00، نحو بلدة لاستوتشكينو، ومدينة ياسينوفاتايا: تم إطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم”.

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وأشار المكتب التمثيلي إلى أنه، يوم أمس في الساعة 17:50، تم استهداف قرية أولغينكا بخمس قذائف من عيار 155 ملم التي يستخدمها الناتو.

يذكر، أن دول حلف الناتو يستخدم أنواع مدفعية من عيار 155 ملم، وزودت الولايات المتحدة ودول الحلف كييف مدافع من هذا العيار، مثل مدافع هاوتزر “إم 777” طويلة المدى بعيار 155 ملم، التي تستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف مدن دونباس وخاصة دونيتسك.

كما تم تزويد القوات الأوكرانية بمدافع ذاتية الدفع الألمانية “بي زيد إيش2000″، وبمدافع هاوتزر “كراب البولندية” ذاتية الدفع، وأيضا مدافع “سيزار” الفرنسية ذاتية الدفع.