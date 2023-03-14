موظف في جهاز الأمن الروسي: مدربون غربيون أعدوا القوات الأوكرانية لأساليب الحرب الإرهابية منذ 2018

دونيتسك – سبوتنيك . وقال المتحدث للوكالة، تعليقا على الصور ومقاطع الفيديو من الهواتف الذكية للجنود الأوكرانيين الذين قتلوا في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتي حصلت وكالة “سبوتنيك” عليها: “تم تدريب هؤلاء الجنود في خريف عام 2018 في مركز تدريب دولي”.

وأضاف: “تم تدريب هؤلاء الجنود من قبل مدربين يتحدثون اللغة البولندية ويتحدثون الإنجليزية، أجروا دروسًا مختلفة في التكتيكات والطب والتدريب الهندسي الخاص. تدريب فوق المتوسط، هذا ليس تدريبا عسكريا عاديا، بل تدريبات لوحدات خاصة بالفعل، هذا [تدريب على] الهجوم على مبان مختلفة، الهجوم على معاقل، وسيارات، وتفتيش السيارات، وأسرى عسكريين معاديين، وموضوعات أخرى مختلفة”.