موظف في جهاز الأمن الروسي: مدربون غربيون أعدوا القوات الأوكرانية لأساليب الحرب الإرهابية منذ 2018

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دونيتسك – سبوتنيك. وقال المتحدث للوكالة، تعليقا على الصور ومقاطع الفيديو من الهواتف الذكية للجنود الأوكرانيين الذين قتلوا في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتي حصلت وكالة “سبوتنيك” عليها: “تم تدريب هؤلاء الجنود في خريف عام 2018 في مركز تدريب دولي”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 23:09 GMT
وأضاف: “تم تدريب هؤلاء الجنود من قبل مدربين يتحدثون اللغة البولندية ويتحدثون الإنجليزية، أجروا دروسًا مختلفة في التكتيكات والطب والتدريب الهندسي الخاص. تدريب فوق المتوسط، هذا ليس تدريبا عسكريا عاديا، بل تدريبات لوحدات خاصة بالفعل، هذا [تدريب على] الهجوم على مبان مختلفة، الهجوم على معاقل، وسيارات، وتفتيش السيارات، وأسرى عسكريين معاديين، وموضوعات أخرى مختلفة”.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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