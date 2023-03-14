رئيس منظمة الصحة العالمية يأمل بانتهاء جائحة كورونا هذا العام

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن ثقته بأن جائحة فيروس كورونا ستنتهي في عام 2023

موسكو – سبوتنيك . وقال غيبريسوس، في بيان نشر على موقع المنظمة الإلكتروني، إن عدد الوفيات الأسبوعي بسبب فيروس كورونا، أصبح لأول مرة أقل من العدد عند الإعلان عن الجائحة.

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وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: “أنا واثق من أننا سنتمكن في وقت ما من هذا العام أن نقول إن كوفيد-19 انتهى كحالة طوارئ من ناحية الصحة العامة، على المستوى الدولي، وكوباء”.

وأشار غيبريسوس إلى ضرورة التعلم من ما واجهه العالم خلال الجائحة حتى لا تتكرر “دورة ذعر الإهمال” التي لطالما ميزت إجراءات الاستجابة للأوبئة.

يذكر أن السلطات الصينية أبلغت في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 منظمة الصحة العالمية بتفشي مرض التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان وسط الصين ، وكانت الحالات الأولى مرتبطة بطريقة أو بأخرى بسوق الحيوانات المحلي.